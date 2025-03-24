Синоптики розповіли, які сюрпризи готує прогноз погоди в Києві та області на вівторок, 25 березня 2025 року.

Експерти Українського гідрометеорологічного центру дали свіжий прогноз погоди в Києві та області на вівторок, 25 березня 2025 року, повідомляє Політека.

Якщо в понеділок у більшості регіонів України було оголошено про небезпеку через пориви вітру до 15-20 метрів за секунду, то на вівторок, 25 березня, в цьому аспекті прогноз погоди в Києві та області значно приємніший. Вітер трохи заспокоїться, очікується південно-східний з переходом на північно-західний, швидкістю до 7-12 метрів за секунду.

Загалом у вівторок протягом доби буде хмарно з проясненнями. В столиці та регіоні вночі пройдуть дощі, а от вдень уже опадів не очікується, пише Політека.

Прогноз погоди на 25 березня по Київській області передбачає вночі температуру від +3 до +8 градусів тепла, а вдень до +9+14. При цьому в столиці в нічні години температура повітря становитиме приблизно +6+8 градусів тепла, в денні години вона підніметься до +11+13.

Також експерти Укргідрометцентру попереджають, що в середу дощі можуть дати мешканцям столиці перепочинок, але вже в четвер і пʼятницю вони знову повернуться. При цьому температура повітря лишатиметься приблизно на тому ж рівні. Крім того, в середу вітер має остаточно заспокоїтися, його швидкість становитиме лише 3-8 метрів за секунду.

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