Синоптики Укргідрометцентру розповіли, чим здивує прогноз погоди в Києві та області на кінець робочого тижня, 21 березня 2025 року.

Прогноз погоди в Києві та області на пʼятницю, 21 березня 2025 року, підготував одразу кілька приємних сюрпризів, повідомляє Політека.

За даними експертів Укргідрометцентру, в цей день над територією України пануватиме поле високого атмосферного тиску, яке забезпечить приємну та спокійну погоду.

Протягом доби буде сонячно, очікується невелика хмарність, без жодних опадів.

Вітер синоптики обіцяють південно-західний, помірний, до 5-10 метрів за секунду, пише Політека.

Прогноз погоди в Київській області на 21 березня обіцяє вночі від -3 морозу до +2 тепла, а вдень до 0+2 градусів. У столиці тим часом вночі очікується від 0 до +2 градусів, а вдень повітря прогріється до комфортних +12+14.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі також поділилася прогнозом для Києва на 21 березня. За її словами, в столиці передбачається комфортна та сонячна погода без опадів, максимальна температура досягатиме +12 градусів.

Як відзначають в Українському гідрометцентрі, схожа погода триматиметься і на вихідних, але в понеділок, 24 числа, очікується похолодання, а також дощ, в нічні години з мокрим снігом. Але похолодання буде не дуже сильним, температура максимально підніметься в денні години до +7+9 тепла.

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