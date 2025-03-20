Синоптики Укргидрометцентра рассказали, чем удивит прогноз погоды в Киеве и области на конец рабочей недели, 21 марта 2025 года.

Прогноз погоды в Киеве и области на пятницу, 21 марта 2025 года, подготовил сразу несколько приятных сюрпризов, сообщает Политека.

По данным экспертов Укргидрометцентра, в этот день над территорией Украины будет царить поле высокого атмосферного давления, которое обеспечит приятную и спокойную погоду.

В течение суток будет солнечно, ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер синоптики обещают юго-западный, умеренный, до 5-10 метров в секунду, пишет Политека.

Прогноз погоды в Киевской области на 21 марта обещает ночью от -3 мороза до +2 тепла, а днем ​​до 0+2 градусов. В столице тем временем ночью ожидается от 0 до +2 градусов, а днем ​​воздух прогреется до комфортных +12+14.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале также поделилась прогнозом для Киева на 21 марта. По ее словам, в столице предполагается комфортная и солнечная погода без осадков, максимальная температура будет достигать +12 градусов.

Как отмечают в Украинском гидрометцентре, похожая погода будет держаться и на выходных, но в понедельник, 24 числа, ожидается похолодание, а также дождь, в ночные часы с мокрым снегом. Но похолодание будет не очень сильным, температура максимально поднимется в дневные часы до +7+9 тепла.

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