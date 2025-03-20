Основна мета, коли переводять годинник на літній час 2025, — раціональне використання світлового дня та економія електроенергії.

Стало відомо, коли переводять годинник на літній час 2025 року, хоча ця практика викликає чимало дискусій , повідомляє Politeka.net.

У 2025 році ця зміна також буде здійснена відповідно до чинного законодавства.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, перехід відбудеться в останню неділю березня — в ніч із 29 на 30 березня. О 03:00 стрілки необхідно перевести на одну годину вперед.

Восени країна повернеться до зимового часу: в ніч із 25 на 26 жовтня годинники переведуть на годину назад.

Причини такого рішення

Основна мета, коли переводять годинник на літній час 2025, — раціональне використання світлового дня та економія електроенергії. Проте ця практика викликає чимало дискусій. Переваги: довший світловий день у літній період, зниження витрат на електроенергію, підвищення продуктивності зранку. Мінуси: порушення біологічних ритмів, підвищений рівень стресу та труднощі з адаптацією, проблеми зі сном у перші дні.

У багатьох країнах світу тривають дискусії щодо відмови від переведення будильників. Наприклад, Європейський Союз ухвалив рішення про поступове скасування цієї практики. В Україні також неодноразово порушували це питання, однак наразі офіційного рішення про скасування немає.

Читайте також:

Раніше Politeka назвала знаки Зодіаку із сильною інтуїцією: хто добре розуміє людей згідно з астрологією

Крім того, Politeka повідомляла про найсильніші знаки Зодіаку на думку астрологів: хто у рейтингу

Також Politeka назвала знак Зодіаку, який найкраще одягається: астрологи склали рейтинг "найстильніших".