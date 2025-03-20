Основная цель, когда переводят часы на летнее время 2025 — рациональное использование светового дня и экономия электроэнергии.

Стало известно, когда переводят часы на летнее время 2025, хотя эта практика вызывает немало дискуссий, сообщает Politeka.net.

В 2025 году это изменение также будет осуществлено в соответствии с действующим законодательством.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, переход состоится в последнее воскресенье марта – в ночь с 29 на 30 марта. В 03:00 стрелки нужно перевести вперед.

Осенью страна вернется к зимнему времени: в ночь с 25 на 26 октября будильники переведут назад.

Причины такого решения

Основная цель, когда переводят часы на летнее время 2025 — рациональное использование светового дня и экономия электроэнергии. Однако эта практика вызывает множество дискуссий. Преимущества: более длинный световой день в летний период, снижение затрат на электроэнергию, повышение производительности утром. Минусы: нарушение биологических ритмов, повышенный уровень стресса и трудности с адаптацией, проблемы со сном в первые дни.

Во многих странах мира продолжаются дискуссии по поводу отказа от перевода будильников. К примеру, Европейский Союз принял решение о постепенной отмене этой практики. В Украине также неоднократно поднимали этот вопрос, однако пока официального решения об отмене нет.

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