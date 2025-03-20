З вересня 2025 року запроваджується базова загальновійськова підготовка під час того, як йде мобілізація в Україні.

БЗВП стане обов’язковою для чоловіків віком від 18 до 25 років та проходитиме у навчальних закладах і центрах ЗСУ в час, коли мобілізація в Україні триває, пише Політека.

Передбачаються нові підходи до підготовки громадян до оборони держави. Згідно із законом "Про військовий обов’язок та службу", від осені 2025 року чоловіки, які ще не підлягають призову, будуть зобов’язані пройти базову військову підготовку.

Участь у БЗВП стане обов’язковою для громадян 18-25 років. Водночас особи до 24 років зможуть самостійно обрати рік її проходження. Після завершення курсу учасники складуть присягу та отримають сертифікат про проходження й набуття військово-облікової спеціальності.

Важливо, що студенти-чоловіки, які не пройшли БЗВП до 25 років, можуть бути відраховані з навчальних закладів. Відповідну норму закріплено постановою Кабінету Міністрів №734.

У мирний час програма розрахована на 5 місяців: 3 місяці загальновійськової інформації та 2 місяці фахової. Під час того, як йде мобілізація в Україні, навчання скорочується до 3 місяців.

Навчання проводитимуть у вищих навчальних закладах та військових академіях, де предмет включать до програми. Практична частина проходитиме у спеціальних центрах ЗСУ.

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