С сентября 2025 г. вводится базовая общевойсковая подготовка во время того, как идет мобилизация в Украине.

БОВП станет обязательной для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет и будет проходить в учебных заведениях и центрах ВСУ во время, когда мобилизация в Украине продолжается, пишет Политека.

Подразумеваются новые подходы к подготовке граждан к обороне государства. Согласно закону "О воинской обязанности и службе", с осени 2025 года мужчины, еще не подлежащие призыву, будут обязаны пройти базовую военную подготовку.

Участие в БОВП станет обязательным для граждан 18-25 лет. В то же время, лица до 24 лет смогут самостоятельно выбрать год его прохождения. После завершения курса участники примут присягу и получат сертификат о прохождении и приобретении военно-учетной специальности.

Важно, что студенты-мужчины, не прошедшие БОВП до 25 лет, могут быть отчислены из учебных заведений. Соответствующая норма закреплена постановлением Кабинета Министров №734.

В мирное время программа рассчитана на 5 месяцев: 3 месяца общевойсковой информации и 2 месяца профессиональной. Во время мобилизации в Украине обучение сокращается до 3 месяцев.

Обучение будет проводиться в высших учебных заведениях и военных академиях, где предмет будет включен в программу. Практическая часть будет проходить в специальных центрах ВСУ.

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