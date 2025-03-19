Чоловіки, які мають статус "обмежено придатний до військової служби", зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію під час того, як триває мобілізація в Україні.

Отримати новий висновок в час, коли йде мобілізація в Україні, потрібно до 5 червня 2025 року, аби уникнути адміністративної відповідальності, пише Політека.

Старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук розповів "Суспільному", як підготуватися до цього процесу.

Так, перед проходженням ВЛК потрібно звернутися до сімейного лікаря для оновлення своїх даних, пов'язаних зі здоров'ям. Якщо декларації з лікарем немає, можна отримати консультацію у приватній клініці, однак висновки обов’язково слід подавати в паперовому вигляді, оскільки приватні заклади поки не мають доступу до електронної системи охорони здоров’я.

Для проходження комісії в час, коли й де мобілізація в Україні, військовозобов'язані мають підготувати: направлення на ВЛК – отримане в ТЦК або через застосунок "Резерв+"; медичну картку – з актуальними даними; результати обстежень – особливо важливо для осіб із хронічними захворюваннями; паспорт та військовий квиток – обов’язково мати оригінали документів.

Згідно з чинним законодавством, чоловіки, які не встигнуть пройти повторну комісію, можуть отримати адміністративне покарання. За порушення правил військового обліку передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

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