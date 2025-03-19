Мужчины, имеющие статус "ограниченно пригодный к военной службе", обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию во время мобилизации в Украине.

Получить новый вывод во время мобилизации в Украине нужно до 5 июня 2025 года, чтобы избежать административной ответственности, пишет Политека.

Старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук рассказал "Общественному", как подготовиться к этому процессу.

Так, перед прохождением ВЛК следует обратиться к семейному врачу для обновления своих данных, связанных со здоровьем. Если декларации с врачом нет, можно получить консультацию в частной клинике, однако выводы обязательно следует подавать в бумажном виде, поскольку частные заведения пока не имеют доступа к электронной системе здравоохранения.

Для прохождения комиссии в то время, когда и где мобилизация в Украине, военнообязанные должны подготовить: направление на ВЛК – полученное в ТЦК или через приложение "Резерв+"; медицинскую карточку – с актуальными данными; результаты обследований – особенно важно для лиц с хроническими заболеваниями; паспорт и военный билет – обязательно иметь оригиналы документов.

Согласно действующему законодательству мужчины, которые не успеют пройти повторную комиссию, могут получить административное наказание. За нарушение правил военного учета предусмотрен штраф в размере от 17000 до 25500 грн.

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