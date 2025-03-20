Рішення про виділення нового коду Київстар було ухвалене Національною комісією з регулювання електронних комунікацій.

Мобільний оператор Київстар отримав дозвіл на новий телефонний код для супутникового зв’язку, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розповіли в компанії.

Так, національний мобільний оператор отримав дозвіл на використання додаткового коду мобільної мережі 707. Разом із мобільним кодом країни 255 (MCC) він утворює унікальний ідентифікатор мережі, що відкриває нові можливості для розвитку телекомунікаційних технологій в Україні.

Рішення про виділення нового коду було ухвалене Національною комісією з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) 19 березня 2025 року. Це важливий крок для впровадження супутникового зв’язку Direct-to-Cell (D2C), який дозволить забезпечувати мобільний зв’язок навіть у найвіддаленіших куточках країни.

Що це означає для абонентів

Отримання додаткового MNC 707 необхідне для повноцінної інтеграції супутникового сегмента мережі. Це дозволить Київстару розширити покриття мобільного зв’язку та покращити якість послуг у регіонах, де наземна інфраструктура недоступна або має обмежені можливості.

Інноваційна система зв’язкудля українців з D2C забезпечить стабільне покриття навіть там, де традиційні мобільні оператори не можуть гарантувати якісний зв’язок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, "Київстар", Vodafone і lifecell хочуть змінити статус: в Раду подано законопроєкт.

Також Politeka писала, "Київстар" змінить вартість тарифів: українців попередили про нове подорожчання.

Як повідомляла Politeka, У "Київстарі" зробили важливе попередження: з'являться нові тарифи, що ще потрібно знати.