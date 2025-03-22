Уряд планує ввести накопичувальну пенсійну систему, що дозволить громадянам самостійно накопичувати на пенсію в Україні та передавати кошти у спадок, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів готує законопроєкт, який буде винесено на розгляд Верховної Ради найближчим часом. Новий механізм має стати доповненням до чинної солідарної моделі пенсійного забезпечення.

Згідно з поясненням народного депутата Олексія Леонова, наразі діє солідарна система, коли працюючі громадяни сплачують внески до Пенсійного фонду, і з цих коштів виплачуються кошти. Однак для ефективного функціонування цього механізму необхідне зростання економіки та створення нових робочих місць.

Проект нової накопичувальної системи передбачає, що громадяни до 55 років зможуть відкривати персональні рахунки, на які надходитимуть їхні внески. Через три роки після початку функціонування механізму люди зможуть використовувати накопичені кошти, а ще важливіше, що ці гроші можна буде передавати у спадок.

Таким чином, кожен зможе самостійно піклуватися про свою пенсію в Україні, що стане важливою альтернативою для людей, які хочуть забезпечити своє майбутнє.