Правительство планирует ввести накопительную пенсионную систему, которая позволит гражданам самостоятельно накапливать на пенсию в Украине и передавать средства по наследству, сообщает Politeka.

Кабинет Министров готовит законопроект, который будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время. Новый механизм должен стать дополнением к действующей солидарной модели пенсионного обеспечения.

Согласно объяснению народного депутата Алексея Леонова, действует солидарная система, когда работающие граждане платят взносы в Пенсионный фонд, и из этих средств выплачиваются средства. Однако для эффективного функционирования этого механизма необходим рост экономики и создание новых рабочих мест.

Проект новой накопительной системы предусматривает, что граждане до 55 лет могут открывать персональные счета, на которые будут поступать их взносы. Через три года после начала функционирования механизма люди смогут использовать накопленные средства, а еще более важно, что эти деньги можно будет передавать по наследству.

Таким образом, каждый сможет самостоятельно заботиться о своей пенсии в Украине, что станет важной альтернативой для людей, желающих обеспечить свое будущее.