Пенсія в Україні не завжди є єдиним джерелом підтримки для тих, хто виходить на заслужений відпочинок.

Пенсія в Україні передбачає, що деякі працівники можуть розраховувати на значну фінансову допомогу, окрім стандартного грошового забезпечення, пише Політека.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, працівники освіти, соціальної сфери та державного сектору можуть отримати фінансову підтримку, якщо виконують кілька умов. Для цього необхідно: мати необхідний страховий стаж — 35 років для чоловіків та 30 років для жінок; продовжувати працювати в державних або комунальних установах; не мати інших виплат у момент оформлення.

На цю допомогу можуть розраховувати люди з різних сфер, серед яких: вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, музичних та художніх шкіл; співробітники дитячих будинків, дитсадків і позашкільних установ; бібліотекарі та завідувачі бібліотек; викладачі вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації; працівники виховних колоній і військових навчальних закладів.

Пенсія в Україні: як отримати доплату

Розмір одноразової допомоги визначається на основі місячного грошового забезпечення, яке було розраховане відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Щоб вам дали гроші, працівники повинні надати кілька документів: трудову книжку; довідку з місця роботи; підтвердження наявності необхідного страхового стажу.

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