Відповідно до рішення Київської міської військової адміністрації, збільшені тарифи в Києві пов’язані зі зростанням витрат.

Власники квартир у багатоповерхівках отримають підвищені платіжки за обслуговування будинків, тарифи в Києві зростуть, повідомляє Politeka.net.

Стали відомі перші деталі.

Збільшені тарифи в Києві на утримання будинків в першу чергу вдарять по жителям багатоповерхівок з квітня. У деяких випадках суми у квитанціях можуть збільшитися вдвічі або навіть утричі.

Найбільше це вдарить по мешканцях будинків, де немає ОСББ або приватного управителя, адже вони не можуть контролювати витрати та впливати на формування тарифів.

Відповідно до рішення Київської міської військової адміністрації, збільшені тарифи в Києві пов’язані зі зростанням витрат на обслуговування житлової інфраструктури. Однак багато людей не розуміють, за що саме тепер доведеться платити більше.

За словами директора ГО "Інститут міста" Олександра Сергієнка, проблема полягає у відсутності прозорості – жителям просто надсилають збільшені платіжки.

Єдиний спосіб контролювати витрати на обслуговування будинку – створити ОСББ. Це дозволяє: самостійно керувати фінансами, обирати підрядників із вигіднішими умовами, уникати невиправданих платежів.

Якщо мешканці не об’єднаються, вони змушені будуть приймати ціни, які встановлять комунальні підприємства та чиновники.

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