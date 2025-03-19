Владельцы квартир в многоэтажках получат повышенные платежи за обслуживание домов, тарифы в Киеве вырастут, сообщает Politeka.net.

Стали известны первые детали.

В первую очередь это ударит по жителям многоэтажек с апреля. В некоторых случаях суммы в квитанциях могут увеличиться вдвое или даже в три раза .

Больше всего это ударит по жильцам домов, где нет ОСМД или частного управляющего, ведь они не могут контролировать расходы и влиять на формирование цен.

Согласно решению Киевской городской военной администрации, увеличенные тарифы в Киеве связаны с ростом расходов на обслуживание жилищной инфраструктуры. Однако многие не понимают, за что теперь придется платить больше.

По словам директора ОО "Институт города" Александра Сергиенко, проблема заключается в отсутствии прозрачности – жителям просто посылают увеличенные платежки.

Единственный способ контролировать расходы на обслуживание дома – создать ОСМД. Это позволяет: самостоятельно управлять финансами, выбирать подрядчиков с более выгодными условиями, избегать неоправданных платежей.

Если жители не объединятся, они будут вынуждены принимать цены, которые установят коммунальные предприятия и чиновники.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.