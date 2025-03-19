Владельцы квартир в многоэтажках получат повышенные платежи за обслуживание домов, тарифы в Киеве вырастут, сообщает Politeka.net.
Стали известны первые детали.
В первую очередь это ударит по жителям многоэтажек с апреля. В некоторых случаях суммы в квитанциях могут увеличиться вдвое или даже в три раза .
Больше всего это ударит по жильцам домов, где нет ОСМД или частного управляющего, ведь они не могут контролировать расходы и влиять на формирование цен.
Согласно решению Киевской городской военной администрации, увеличенные тарифы в Киеве связаны с ростом расходов на обслуживание жилищной инфраструктуры. Однако многие не понимают, за что теперь придется платить больше.
По словам директора ОО "Институт города" Александра Сергиенко, проблема заключается в отсутствии прозрачности – жителям просто посылают увеличенные платежки.
Единственный способ контролировать расходы на обслуживание дома – создать ОСМД. Это позволяет: самостоятельно управлять финансами, выбирать подрядчиков с более выгодными условиями, избегать неоправданных платежей.
Если жители не объединятся, они будут вынуждены принимать цены, которые установят коммунальные предприятия и чиновники.
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