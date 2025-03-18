У середу, 19 березня 2025 року, у Києві та області діятимуть нові локальні графіки відключення світла, обмеження триватимуть до 10 години на добу.

ДТЕК запланував на середу, 19 березня 2025 року, профілактичні роботи в низці громад Київської області, через які буде запроваджено графіки відключення світла, пише Політека.

У Бучанській громаді в середу з 8:30 до 19:30 залишаться без електроенергії мешканці села Лубʼянка по вулиці Чкалова, 1.

У селі Калинівка Броварського району в Київській області 19 березня заплановано графіки відключення світла з 9:00 до 19:00 по вулицях Жовтневій, Лісовій, Шкільній та Миру, повідомляє Політека.

На території Димерської громади ДТЕК запровадив різні графіки відключень світла. Повідомляється, що 19 березня з 8:00 до 14:00 без електропостачання будуть мешканці:

села Димер по вулицях Вербна, Гоголя, Набережна, Соборна, Сухомлинського, Вишнева, Володимирська, Злагоди, Незалежності, Пашкова, Покровська, Шевченка;

селище Камʼянка по вул. Хутірська;

с. Глібівка по вул. Польова;

с. Козаровичі по вул. Київська, Визволителів, Лесі Українки, Незалежності, Польова, пров. Благодатний.

Крім того, у період із 8:00 до 18:00 також будуть обмеження за такими адресами:

село Дудки (Миру);

с. Андріївка (Лісова та Тимошенка).

Усі ці роботи, за даними ДТЕК, мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти уникнути в майбутньому аварій.

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