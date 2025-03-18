В среду, 19 марта 2025 года, в Киеве и области будут действовать новые локальные графики отключения света, ограничения будут продолжаться до 10 часов в сутки.

ДТЭК запланировал на среду, 19 марта 2025 года, профилактические работы в ряде общин Киевской области, из-за которых будут введены графики отключения света, пишет Политека.

В Бучанской общине в среду с 8:30 до 19:30 останутся без электроэнергии жители села Лубянка по улице Чкалова, 1.

В селе Калиновка Броварского района в Киевской области 19 марта запланированы графики отключения света с 9:00 до 19:00 по улицам Октябрьской, Лесной, Школьной и Мира, сообщает Политека.

На территории Дымерской общины ДТЭК ввел разные графики отключений света. Сообщается, что 19 марта с 8:00 до 14:00 без электроснабжения будут жители:

села Дымер по улицам Вербная, Гоголя, Набережная, Соборная, Сухомлинского, Вишневая, Владимирская, Согласия, Независимости, Пашкова, Покровская, Шевченко;

поселок Каменка по ул. Хуторская;

с. Глебовка на ул. Полевая;

с. Козаровичи на ул. Киевская, Освободителей, Леси Украинки, Независимости, Полевая, пер. Благодатный.

Кроме того, в период с 8:00 до 18:00 также будут ограничения по следующим адресам:

село Дудки (Мира);

с. Андреевка (Лесная и Тимошенко).

Все эти работы, по данным ДТЭК, должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочт избежать в будущем аварий.

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