Юрист назвав категорії людей, які підпадають під зняття з військового обліку, поки триває мобілізація в Україні.

Триває військовий стан і загальна мобілізація в Україні, проте особи, виключені з обліку, не можуть бути призваними повідомляє Politeka.net.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів адвокат Ростислав Кравець, пояснивши, хто має право на виключення з обліку.

Експерт назвав категорії людей, які підпадають під зняття з нього, а саме:

Особи, виключені через стан здоров’я;

Громадяни, які отримали інвалідність;

Засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

Ті, хто досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Юрист також наголосив, що мобілізація в Україні відрізняє поняття "зняття" та "виключення" з обліку – це не одне й те саме.

Зняття може відбуватися, наприклад, у разі переїзду або обмеженої придатності. Виключення стосується непридатності до служби за станом здоров’я чи судимості за тяжкі злочини.

Кравець наголосив, що повторне включення таких осіб до військового переліку є порушенням закону. За його словами, деякі ТЦК намагаються це робити без законних підстав, хоча закон чітко забороняє мобілізувати осіб із відповідними підставами для виключення.

"Вони вважають, що зараз "ми можемо поставити". Де написано? Нема. Тому що особа, якщо вона раніше була засуджена за тяжку або особливо тяжку (статтю), зобов'язані знімати. Теж саме стосується граничного віку перебування на службі", — резюмував він.

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