Юрист назвал категории людей, подпадающих под снятие с военного учета, пока продолжается мобилизация в Украине.

Продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в Украине, однако лица, исключенные с учета, не могут быть призваны, сообщает Politeka.net.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал адвокат Ростислав Кравец, объяснив, кто имеет право на исключение из учета.

Эксперт назвал категории людей, подпадающих под снятие с него, а именно:

Лица, исключенные из-за состояния здоровья;

Граждане, получившие инвалидность;

Осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления;

Достигшие предельного возраста пребывания на военной службе.

Юрист также подчеркнул, что мобилизация в Украине отличает понятие "снятие" и "исключение" с учета – это не одно и то же.

Снятие может происходить, например, при переезде или ограниченной пригодности. Исключение касается непригодности к службе по состоянию здоровья или судимости за тяжкие преступления.

Кравец подчеркнул, что повторное включение таких лиц в военный список является нарушением закона. По его словам, некоторые ТЦК пытаются делать это без законных оснований, хотя закон четко запрещает мобилизовать лиц с соответствующими основаниями для исключения.

"Они считают, что сейчас "мы можем поставить". Где написано? Нет. Потому что лицо, если оно ранее было осуждено за тяжелое или особо тяжелое (статью), обязано снимать. То же касается предельного возраста пребывания на службе", — резюмировал он.

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