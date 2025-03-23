З 1 квітня 2025 року стартує другий етап перерахунку пенсій в Україні для працюючих пенсіонерів, у яких минуло не менше 24 місяців з моменту останнього перегляду, повідомляє Politeka.

Пенсійні виплати зростуть для 629 тисяч громадян, які мають необхідний страховий стаж. Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики, усього в Україні нараховано 2,8 мільйона пенсіонерів, які продовжують працювати.

Перегляд відбувається на основі заробітку, який використовувався для попереднього призначення чи перерахунку, а також з урахуванням доходу, отриманого після останнього перерахунку, якщо це більше 24 місяців. У разі меншого страхового стажу перерахунок відбувається лише через два роки після попереднього перегляду. У цьому випадку буде враховуватися тільки набуте право на страховий стаж.

Згідно з даними Пенсійного фонду, переляд буде проведено після того, як надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року. Очікується, що підвищені пенсійні виплати та доплати за попередні місяці пенсіонери отримають орієнтовно в червні 2025 року.

Цей етап перерахунку покликаний забезпечити більш справедливе нарахування пенсії в Україні для тих, хто продовжує працювати .

Джерело: obozrevatel

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