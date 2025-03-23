С 1 апреля 2025 г. стартует второй этап пересчета пенсий в Украине для работающих пенсионеров, у которых прошло не менее 24 месяцев с момента последнего пересмотра, сообщает Politeka.

Пенсионные выплаты возрастут для 629 тысяч граждан, имеющих необходимый страховой стаж. Согласно информации Министерства социальной политики, всего в Украине насчитано 2,8 миллиона продолжающих работать пенсионеров.

Пересмотр происходит на основе заработка, который использовался для предварительного назначения или перерасчета, а также с учетом дохода, полученного после последнего перерасчета, если это больше 24 месяцев. В случае меньшего страхового стажа перерасчет производится только через два года после предварительного пересмотра. В этом случае будет учитываться только приобретенное право на страховой стаж.

Согласно данным Пенсионного фонда, пересмотр будет проведен после того, как поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года. Ожидается, что повышенные пенсионные выплаты и доплаты за предыдущие месяцы получат пенсионеры ориентировочно в июне 2025 года.

Этот этап перерасчета призван обеспечить более справедливое начисление пенсии в Украине для тех, кто продолжает работать.

Источник: obozrevatel

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