Без пенсії в Україні можна залишитись у кількох випадках, тому важливо враховувати кілька факторів.

Є кілька причин, чому пенсіонери можуть залишитися без пенсії в Україні, повідомляє Politeka.

Підтримка може бути припинена, якщо виявлені порушення або особливості, передбачені Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Є чотири основні причини припинення нарахування виплат:

Грошова підтримка призначена на підставі недостовірних документів. Отримувач помер. Пенсіонер не отримував гроші протягом пів року. Пенсіонер виїхав в іншу країну на постійне місце проживання в країні, яка не уклала з Україною відповідного пенсійного договору.

Якщо нарахування коштів припинено з будь-якої з цих причин, для поновлення виплати необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Заяву можна подати особисто або надіслати поштою, якщо людина тимчасово перебуває за кордоном. У разі тимчасового перебування за кордоном до заявки додаються кілька важливих документів:

копія документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном; оригінал документа, що підтверджує факт, що пенсіонер живий, який можна отримати в дипломатичних установах нашої держави за кордоном; копія українського паспорта.

Тому, щоб уникнути припинення виплат пенсії в Україні, важливо своєчасно оновлювати інформацію та подавати необхідні папери до Пенсійного фонду.

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