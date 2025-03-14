Якщо поповнення lifecell не було здійснене, через 365 днів усі вихідні послуги будуть заблоковані.

Кожен український абонент мобільного оператора lifecell може продовжити дію свого номеру телефона, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у компанії.

Термін дії становить 365 календарних днів з моменту поповнення рахунку на суму 10 грн або більше одним платежем (день поповнення рахунку + наступні 364 календарні дні).

Якщо поповнення не було здійснене, через 365 днів усі вихідні послуги будуть заблоковані. Протягом наступних 30 календарних днів доступні будуть лише вхідні. Якщо протягом цього періоду не буде поповнення на суму 10 грн або більше одним платежем, номер буде повністю відключено від мережі.

Щоб перевірити термін дії телефону, наберіть *121# та натисніть кнопку виклику. Для продовження терміну дії на 365 днів необхідно поповнити рахунок на 10 грн або більше одним платежем.

Для отримання додаткової інформації щодо можливості повторного використання номера lifecell після відключення, зверніться до call-центру оператора зателефонувавши 5433 (безкоштовно в мережі) або 0 (800) 20 5433 (безкоштовно в межах України).

У разі, якщо протягом останніх 3 місяців терміну дії абонент не користувався послугами, що тарифікуються (вихідні дзвінки, SMS/MMS, доступ до Інтернету тощо), або послугами в межах денного пакету, номер може бути заблокований, навіть якщо щомісячна абонентська плата не нараховувалася.

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