Мобілізація в Україні триває і громадяни задаються запитанням, чи не загрожує їм вручення бойової повістки, якщо вони мають відстрочку.

Мобілізація в Україні не передбачає автоматичного вручення бойової повістки відразу по завершенню відстрочки, пише Політека.

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", для цього громадянин спочатку повинен пройти військово-лікарську комісію.

Адвокат підкреслив, що вручення буде одразу після завершення відстрочки є нереалістичним.

"Вам не можуть вручити мобілізаційне розпорядження ані особисто за адресою Вашого проживання, ані шляхом направлення рекомендованого листа, ані при зустрічі із групою оповіщення", - зазначив Юрій Айвазян.

Важливо, що після завершення відстрочки військовозобов'язаний громадянин не може бути автоматично мобілізований, оскільки процес вимагає додаткових процедур.

Юрист також пояснив, що для того, щоб отримати бойову повістку, військовозобов'язаний повинен пройти медичний огляд і професійно-психологічний відбір. Лише після цього можна отримати розпорядження про призов до війська в умовах, коли триває мобілізація в Україні.

Цей документ вручатиметься тільки у приміщенні територіального центру комплектування та за умови особистого підпису отримувача, наголошує експерт.

Раніше ми також писали, що студенти продовжують навчатися в університетах, проте багатьох з них турбує, чи вручать їм повістку. Детальніше про це - читайте за посиланням.

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