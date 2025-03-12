В умовах, коли мобілізація в Україні триває, після повернення із самовільного залишення частини, військовослужбовців зараховують до резервного батальйону.

Зарахування до резерву - це тимчасовий етап, в час, коли йде мобілізація в Україні, пише Політека.

Як пояснив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA", військові можуть перебувати у резерві від кількох днів до кількох місяців, залежно від ситуації та оперативних потреб.

Після повернення із СЗЧ, частина військовослужбовців потрапляє до резерву, де перебувають до моменту подальших наказів. Згідно з поясненнями юриста, законодавство не регулює чіткі терміни для цього етапу.

"Резервний батальйон є тимчасовим пунктом і Ви можете залишатися там до моменту отримання запиту на переведення в конкретну військову частину", - пояснив він.

Експер додає, що в будь-якому разі, військовий не має права самостійно обирати, де служити далі. Його подальше призначення визначатимуть керівники резервного батальйону.

"Вашу подальшу службу визначає безпосереднє керівництво резервного батальйону. Якщо інша частина подасть запит на Ваше переведення, Вас можуть направити туди без Вашої згоди", - пояснив Владислав Дерій нюанси мобілізації в Україні.

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