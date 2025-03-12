В условиях, когда мобилизация в Украине продолжается, после возвращения из самовольного ухода из части, военнослужащих относят к резервному батальону.

Зачисление в резерв - это временный этап, в то время, когда идет мобилизация в Украине, пишет Политека.

Как пояснил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA", военные могут находиться в резерве от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от ситуации и оперативных потребностей.

После возвращения из СЗЧ часть военнослужащих попадает в резерв, где находятся до момента дальнейших приказов. Согласно пояснениям юриста, законодательство не регулирует четкие сроки для этого этапа.

"Резервный батальон является временным пунктом, и Вы можете оставаться там до момента получения запроса на перевод в конкретную воинскую часть", - пояснил он.

Эксперт добавляет, что во всяком случае, военный не имеет права самостоятельно выбирать, где служить дальше. Его дальнейшее назначение будут определять руководители резервного батальона.

"Вашу дальнейшую службу определяет непосредственное руководство резервного батальона. Если другая часть подаст запрос на ваш перевод, вас могут направить туда без вашего согласия", - пояснил Владислав Дерий нюансы мобилизации в Украине.

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