Мобилизация в Украине продолжается и граждане задаются вопросом, не угрожает ли им вручение боевой повестки, если у них есть отсрочка.

Мобилизация в Украине не предполагает автоматического вручения боевой повестки сразу после завершения отсрочки, пишет Политека.

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", для этого гражданин сначала должен пройти военно-врачебную комиссию.

Адвокат подчеркнул, что вручение будет сразу после завершения отсрочки нереалистично.

"Вам не могут вручить мобилизационное распоряжение ни лично по адресу Вашего проживания, ни путем направления заказного письма, ни при встрече с группой оповещения", - отметил Юрий Айвазян.

Важно, что по завершении отсрочки военнообязанный гражданин не может быть автоматически мобилизован, поскольку процесс требует дополнительных процедур.

Юрист также объяснил, что для того, чтобы получить боевую повестку, военнообязанный должен пройти медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. Только после этого можно получить распоряжение о призыве в армию в условиях, когда идет мобилизация в Украине.

Этот документ будет вручаться только в помещении территориального центра комплектования и при личной подписи получателя, отмечает эксперт.

Ранее мы также писали, что студенты продолжают учиться в университетах, однако многие из них беспокоят, вручат ли повестку. Подробнее об этом – читайте по ссылке.



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