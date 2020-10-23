До виборів мера столиці залишилося зовсім небагато часу, а політичний блогер Сергій Корнак продовжує розгляд кандидатів на цю посаду. Зараз настала черга Андрія Пальчевського, володаря російського паспорта.

«Російський паспорт не завадив нашому герою йти в мери Києва. Штірліц ще ніколи не був такий близький до провалу», - уїдливо зауважує відеоблогер.

Те, що Пальчевський не відмовився від російського громадянства — досить відомий факт. Свій останній закордонний паспорт він отримав у 2009 році. Якщо українське законодавство вимагає від своїх громадян відмовитися від громадянства інших країн, то в Росії на цей рахунок діють вільніші правила.

«Є одне АЛЕ. Людина балотується в мери Києва. І всюди клянеться мамою, що він старий киянин, патріот, що він всією душею вболіває за це місто, де буде жити завжди. І Київ — мало не сенс його життя. Насправді все це брехня, людині все одно, де жити. Де більше бабок платять, там і знадобився», - робить висновки Корнак.

Він вказав, що мерська кампанія, яку веде Пальчевський — одна з найдорожчих, але й самих безрезультатних. Вибори він, безумовно, програє, після чого просто оговтається в Росію.

«Мене вражає його цинізм — і те, з якою« відданістю »все це людина вимовляє. Як він каже про любов до батьківщини, про любов до киян, про його турботу. А насправді йому глибоко насрати», - упевнений Сергій Корнак.

Потрібно завжди пам'ятати, що являтє собою Пальчевський. Якщо людина один раз попався на прямий брехні, то і надалі йому не можна вірити. Агенти КДБ не бувають колишніми, і вони є всюди.

Але якби раптом Пальчевський і справді став мером — що змінилося б у житті Києва? Сергій Корнак переконаний, що нічого.

«Можливо, це найскандальніші вибори за всю історію України. Виволокли надвір нутро практично кожного. Всі ці шоумени, весільні фотографи, ведучі Притули, Пальчевський ... Де потрібно — сльозу пустять. Насправді ці люди - пустушки, Пальчевський у своєму житті не зробив нічого. Комедіанти всюди, ми, напевно, повинні ними нахаваться »- зробив підсумок оглядач.

Втім, вибори покажуть, хто є хто — і покажуть вже дуже скоро.

Російське громадянство Пальчевського вже привертало до себе увагу.

Також повідомлялося про його конфлікт з дружиною через гроші.