До выборов мэра столицы осталось совсем немного времени, а политический блогер Сергей Корнак продолжает рассмотрение кандидатов на эту должность. Сейчас настала очередь Андрея Пальчевского, обладателя российского паспорта.

«Российский паспорт не помешал нашему герою идти в мэры Киева. Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу», - язвительно замечает видеоблогер.

То, что Пальчевский не отказался от российского гражданства – довольно известный факт. Свой последний заграничный паспорт он получил в 2009 году. Если украинское законодательство требует от своих граждан отказаться от гражданства других стран, то в России на этот счёт действуют более свободные правила.

«Есть одно НО. Человек баллотируется в мэры Киева. И везде клянётся мамой, что он старый киевлянин, патриот, что он всей душой болеет за этот город, где будет жить всегда. И Киев – чуть ли не смысл его жизни. На самом деле все это враньё, человеку все равно, где жить. Где больше бабок платят, там и пригодился», - делает выводы Корнак.

Он указал, что мэрская кампания, которую ведёт Пальчевский – одна из самых дорогих, но и самых безрезультатных. Выборы он, безусловно, проиграет, после чего просто оправится в Россию.

«Меня поражает его цинизм – и то, с какой «преданностью» все это человек выговаривает. Как он говорит про любовь к родине, про любовь к киевлянам, про его заботу. А на самом деле, ему глубоко насрать», - уверен Сергей Корнак.

Нужно всегда помнить, что представляет собой Пальчевский. Если человек однажды попался на прямой лжи, то и впредь ему нельзя верить. Агенты КГБ не бывают бывшими, и они есть повсюду.

Но если бы вдруг Пальчевский и в самом деле стал мэром – что изменилось бы в жизни Киева? Сергей Корнак убеждён, что ничего.

«Возможно, это самые скандальные выборы за всю историю Украины. Вытащили наружу нутро практически каждого. Все эти шоумены, свадебные фотографы, ведущие Притулы, Пальчевские…Где нужно – слезу пустят. На самом деле эти люди – пустышки, Пальчевский в своей жизни не сделал ничего. Комедианты везде, мы, наверное, должны ими нахаваться» - подвёл итог обозреватель.

Впрочем, выборы покажут, кто есть кто – и покажут уже очень скоро.

Российское гражданство Пальчевского уже привлекало к себе внимание.

Также сообщалось о его конфликте с женой из-за денег.