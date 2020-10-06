Економіст-міжнародник Людмила Ковалевська, голова Голосіївської партійної організації «Європейська Солідарність» розповіла, як буде відстоювати європейський шлях розвитку Києва

"Багато років займаюся вивченням питань місцевого самоврядування, міського господарства, взаємодії комунальних служб. І вважаю, що для ефективного управління містом недостатньо тільки бажання, потрібні знання, досвід і ясне бачення результату", - підкреслила економіст.

Ковалевська розповіла, що закінчила Харківський національний економічний університет за спеціальністю Міжнародні економічні відносини. Після захисту дисертації працювала доцентом, є автором десятків наукових праць та монографії у сфері фінансів та економіки підприємств. Крім того, вона вивчала Комерційний PR і з часом почала надавати Консалтингові послуги.

"Вважаю, що Київ має величезний потенціал, потрібно самим в це повірити і працювати. Як секретар української делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи я відстоювала позиції України на міжнародній арені і вивчала досвід європейських країн у сфері місцевого самоврядування та міського управління", - підкреслила Ковалевська.

Вона додала, що бачить одну з цілей своєї партії в тому, щоб не допустити прямого управління Києвом з офісу президента і відстояти європейський шлях розвитку міста.