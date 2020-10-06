Экономист-международник Людмила Ковалевская, председатель Голосеевской партийной организации «Европейская Солидарность» рассказала, как будет отстаивать европейский путь развития Киева

«Много лет занимаюсь изучением вопросов местного самоуправления, городского хозяйства, взаимодействия коммунальных служб. И считаю, что для эффективного управления городом недостаточно только желания, нужны знания, опыт и ясное видение результата», - подчеркнула экономист.

Ковалевская рассказала, что окончила Харьковский национальный экономический университет по специальности международные экономические отношения. После защиты диссертации работала доцентом, является автором десятков научных трудов и монографии в сфере финансов и экономики предприятий. Кроме того, она изучала коммерческий PR и со временем начала предоставлять консалтинговые услуги.

«Считаю, что Киев имеет огромный потенциал, нужно самим в это поверить и работать. Как секретарь украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы я отстаивала позиции Украины на международной арене и изучала опыт европейских стран в сфере местного самоуправления и городского управления», - подчеркнула Ковалевская.

Она добавила, что видит одну из целей своей партии в том, чтобы не допустить прямого управления Киевом из Офиса президента и отстоять европейский путь развития города.