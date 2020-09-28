У Києві завершено досудове розслідування щодо чоловіків, які підозрюються в нападі на лікаря і заволодінні його дорогим обладнанням
Подія сталася на початку червня цього року на бульварі Шевченка в Шевченківському районі столиці.
Тоді правоохоронці вже через кілька хвилин прибули на місце скоєння злочину, опитали потерпілого і почали пошуки нападників, передає FaceNews.ua.
"Затримані-уродженці міста Харкова, Ворзеля і житель Черкаської області, 1975, 1995 по 1992 років народження. Крім того, співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції встановили, що 45-річний харків'янин раніше судимий за скоєння грабежу, він минулого року звільнився з місць позбавлення волі", - йдеться в повідомленні ГУНП в Києві.
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Тепер фігурантам загрожує від восьми до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
До слова, українська столиця з "помаранчевої" зони карантину перейде в"жовту".
Так, вже з понеділка, 28 вересня, Київ повернеться в "жовту" зону. Таким чином, деякі карантинні обмеження в столиці будуть скасовані.
При цьому в" помаранчеву "зону потраплять місто Обухів, Баришівський і Києво-Святошинський райони, а в" жовту " - міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Славутич і Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Фастівський і Яготинський райони області.
Нагадавши, сильний дощ затопив одну зі станцій київського метро, відео.
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