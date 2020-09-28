У Києві завершено досудове розслідування щодо чоловіків, які підозрюються в нападі на лікаря і заволодінні його дорогим обладнанням

Подія сталася на початку червня цього року на бульварі Шевченка в Шевченківському районі столиці.

Тоді правоохоронці вже через кілька хвилин прибули на місце скоєння злочину, опитали потерпілого і почали пошуки нападників, передає FaceNews.ua.

"Затримані-уродженці міста Харкова, Ворзеля і житель Черкаської області, 1975, 1995 по 1992 років народження. Крім того, співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції встановили, що 45-річний харків'янин раніше судимий за скоєння грабежу, він минулого року звільнився з місць позбавлення волі", - йдеться в повідомленні ГУНП в Києві.

Тепер фігурантам загрожує від восьми до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.