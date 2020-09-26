Громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував трагедію, що раптово забрала життя 25 курсантів університету ВПС України

Пальчевський висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі під Харковом. Відеозвернення опубліковано на Фейсбук-сторінці громадського діяча, передає Politeka.net.

"Скорботний день в Україні - загинули хлопчаки, інструктор... Поки бігають з Адміністрації президента, і влада роздає підтримку і обіцянки, пам'ятаємо про те, що літаку було 46 років, добре, що не 146 років... Ще дізнаємося, які були формуляри, чи все було зроблено правильно. У мене в голові тільки одне, так як я літаю сам, люблю всіх, хто літає і літав, слова Рождественського: "Якщо зі мною трапиться біда, Сумну землю не міряй кроками. Знай, що серце моє ти відшукаєш завжди Там, за хмарами..."Світла пам'ять", - звернувся Пальчевський.

сердца зв облаками.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 26. September 2020

Нагадаємо, 25 вересня о 20:50 годині поблизу міста Чугуїв, на відстані близько 2 км до військового аеропорту, сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини а 4104 з подальшим загорянням. У літаку знаходилися військові льотчики і курсанти університету Повітряних сил імені І. Кожедуба. Всього на борту було 27 осіб.

Станом на полудень 26 вересня на місці авіакатастрофи знайдені тіла 25 загиблих. Одна людина померла в лікарні і одна людина ще знаходиться в медзакладі.

Раніше ми повідомляли, що курсант-третьокурсник В'ячеслав Золочівський перебуває в стабільному стані. Його провідав президент Володимир Зеленський.

"20-річний В'ячеслав народився в сорочці... Вночі він прийшов до тями біля уламків літака Ан-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими... Один з хлопців поруч горів, і Слава кинувся його гасити. Йому вдалося дати ще один шанс іншому курсанту, який однак, на жаль, помер від опіків сьогодні вранці", - написав голова держави в соцмережі.

Нагадавши, Андрій Пальчевський розповів, що стало причиною авіакатастрофи під Харковом: "літати на такій техніці..."

Також Politeka писала, що з'явилися фото молодих курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом