Громадський діяч Андрій Пальчевський став одним з головних фаворитів гонки за крісло мера Києва

За даними свіжого дослідження ГО "Центр суспільного розвитку "Інтер-акція", яке проходило з 21 по 22 вересня, лідерами передвиборчих перегонів стали нинішній мер Віталій Кличко та лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський. В опитуванні взяли участь 1500 повнолітніх киян, які розповіли про свої уподобання.

Так, якби вибори мера проходили найближчої неділі, 23,6% учасників опитування, що визначилися зі своїм голосом, віддали б його за Кличка. Водночас, 22,4% респондентів готові проголосувати за Пальчевського.

Рейтинги інших кандидатів у мери виглядають таким чином:

Віталій Кличко – (УДАР) - 26,7%

Андрій Пальчевський – (Перемога Пальчевського) - 22,4%

Микола Томенко – (Рідна країна) - 9,8%

Сергій Притула – (Голос) - 5,6%

Олександр Попов – (ОПЗЖ) - 5,3%

Ірина Верещук – (Слуга народу) - 5,1%

Андрій Білецький – (Національний корпус) - 4,7%

Ігор Смешко – (Сила і честь) - 4,6%

Олексій Кучеренко – (Батьківщина) - 2,9%

Олександр Омельченко – Єдність) - 2,5%

Сергій Гусовський – (За майбутнє) - 2,1%

Дмитро Гордон (Сила і честь) – 1,8%

Борислав Береза-1,5%

Сергій Шахов – (Наш край) - 1,2%

У той же час, соцопитування показало, що багато жителів столиці незадоволені роботою нинішнього мера. Так, роботу Кличка оцінили негативно 38,9% учасників опитування. З початку місяця його рейтинг опустився на 1,6%, в той час, як рейтинг Пальчевського продовжує активно зростати.

Політичний консультант Микола Спиридонов вказав на наявність безлічі причин падіння рейтингу Кличка. Однією з них він назвав постійну хаотичну забудову Києва, а також серйозні проблеми з громадським транспортом і пробками.

"Майже 40% вважають, що він взагалі завалив свою роботу. У другому турі Віталію Володимировичу доведеться несолодко, в основному роль буде грати його антирейтинг", - зауважив експерт.

Він упевнений, що головним суперником чинного мера на виборах стане саме Пальчевський. На думку експерта, їм належить битися в другому турі виборів. Спиридонов зазначив, що саме у Пальчевського найбільше шансів доставити Кличку проблем.

"Наступає на п'яти йому Андрій Пальчевський, представник Партії "Перемога Пальчевськог", - підкреслив Спиридонов.

Відзначимо також, що рейтинг найпопулярніших політичних партій перед місцевими виборами в Києві виглядає так:

"Європейська солідарність" - 16,6%

"Перемога Пальчевського", - 16,3%

"Слуга народу" - 10,1%.

При цьому партія Кличка "Удар " в трійку лідерів на пройшла.

Нагадаємо, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.

Як повідомляла Politeka, Кличко нарядив комунальників "від кутюр" і нарвався на гнів киян.

Також Politeka писала, що Кличко налякав киян "інфекційним вибухом".