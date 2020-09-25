Общественный деятель Андрей Пальчевский стал одним из главных фаворитов гонки за кресло мэра Киева

По данным свежего исследования ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которое проходило с 21 по 22 сентября, лидерами предвыборной гонки стали нынешний мэр Виталий Кличко и лидер партии «Победа Пальчевского» Андрей Пальчевский. В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних киевлян, которые рассказали о своих предпочтениях.

Так, если бы выборы мэра проходили в ближайшее воскресенье, 23,6% участников опроса, определившихся со своим голосом, отдали бы его за Кличко. В то же время, 22,4% респондентов готовы проголосовать за Пальчевского.

Рейтинги остальных кандидатов в мэры выглядят таким образом:

Виталий Кличко (УДАР) – 26,7%

Андрей Пальчевский (Перемога Пальчевського) – 22,4%

Николай Томенко (Рідна країна) – 9,8%

Сергей Притула (Голос) – 5,6%

Александр Попов (ОПЗЖ) – 5,3%

Ирина Верещук (Слуга народа) – 5,1%

Андрей Билецкий (Національний корпус) – 4,7%

Игорь Смешко (Сила і честь) – 4,6%

Алексей Кучеренко (Батьківщина) – 2,9%

Александр Омельченко (Єдність) – 2,5%

Сергей Гусовский (За майбутнє) – 2,1%

Дмитрий Гордон (Сила і честь) – 1,8%

Борислав Береза – 1,5%

Сергей Шахов (Наш край) – 1,2%

В то же время, соцопрос показал, что многие жители столицы недовольны работой нынешнего мэра. Так, работу Кличко оценили негативно 38,9% участников опроса. С начала месяца его рейтинг опустился на 1,6%, в то время, как рейтинг Пальчевского продолжает активно расти.

Политический консультант Николай Спиридонов указал на наличие множества причин падения рейтинга Кличко. Одной из них он назвал постоянную хаотичную застройку Киева, а также серьезніе проблемы с общественным транспортом и пробками.

«Почти 40% считают, что он вообще завалил свою работу. Во втором туре Виталию Владимировичу придется несладко, в основном роль будет играть его антирейтинг», - заметил эксперт.

Он уверен, что главным соперником действующего мэра на выборах станет именно Пальчевский. По мнению эксперта, им предстоит сразиться во втором туре выборов. Спиридонов отметил, что именно у Пальчевского больше всего шансов доставить Кличко проблем.

«Наступает на пятки ему Андрей Пальчевский, представитель партии "Перемога Пальчевського"», - подчеркнул Спиридонов.

Отметим также, что рейтинг самых популярных политических партий перед местными выборами в Киеве выглядит так:

«Европейская солидарность» - 16,6%

«Перемога Пальчевского», - 16,3%

«Слуга народа» - 10,1%.

При этом партия Кличко «Удар» в тройку лидеров на прошла.

Напомним, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, Кличко нарядил коммунальщиков "от кутюр" и нарвался на гнев киевлян.

Также Politeka писала, что Кличко припугнул киевлян "инфекционным взрывом".