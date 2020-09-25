Громадський діяч Андрій Пальчевський є харизматичною і сильною фігурою, яка давно потрібна Києву

Про це заявив політичний аналітик Сергій Корнак, передає Politeka.

"Пальчевський-харизматична і сильна фігура. Це не відняти. Якщо ми з вами порівняємо IQ Пальчевського і Кличка - це відчуття, що порівняли професора і людини з садка. Не думаю, що Пальчевським може хтось керувати. Хтось буде діяти й маніпулювати його волею. Красти й грабувати. Цього не буде точно", - зазначив він.

Водночас Корнак розповів, що сам Пальчевський декларує напрочуд правильні речі, про які замислюється кожен житель міста.

«Декларує він правильні речі - що всіх цих чортів потрібно пересаджати й перевигоняти з Києва. Є у нас вибір? Ні. Мої друзі мені говорили, що у Пальчевського сильний характер і залізні я*ця. Це важливо. Він справжній мужик. Якщо йому не подобається людина-він її просто посилає, і не буде з нею ні про що домовлятися. Якщо це так - дай Бог, щоб все вийшло», - підкреслив він.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський заговорив про масштабний страйк шахтарів:"треба боротися з убогістю будь-якими способами".

Також Politeka писала, що Пальчевський закликав заборонити будівництво, при якому гроші збираються з майбутніх мешканців: "хочете будувати? Ризикуйте самі".

А ще Politeka повідомляла, що Пальчевський про свою участь у виборах:"у мене є досвід і знання, на відміну від цієї банди комах, що пожирає залишки наших врожаїв".