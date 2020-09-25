Общественный деятель Андрей Пальчевский является харизматичной и сильной фигурой, которая давно нужна Киеву

Об этом заявил политический аналитик Сергей Корнак, передает Politeka.

«Пальчевский - харизматичная и сильная фигура. Это не отнять. Если мы с вами сравним IQ Пальчевского и Кличко - это ощущение, что сравнили профессора и человека из садика. Не думаю, что Пальчевским может кто-то управлять. Кто-то будет действовать и манипулировать его волей. Воровать и грабить. Этого не будет точно», - отметил он.

В то же время Корнак рассказал, что сам Пальчевский декларирует на удивление правильные вещи, о которых задумывается каждый житель города.

«Декларирует он правильные вещи - что всех этих чертей нужно пересажать и перевыгонять из Киева. Есть у нас выбор? Нет. Мои друзья мне говорили, что у Пальчевского сильный характер и железные я*ца. Это немаловажно. Он настоящий мужик. Если ему не нравится человек – он его просто посылает, и не будет с ним ни о чем договариваться. Если это так – дай Бог, чтобы все получилось», - подчеркнул он.

Напомним, что Андрей Пальчевский заговорил о масштабной забастовке шахтеров: "Надо бороться с нищетой любыми способами".

Также Politeka писала, что Пальчевский призвал запретить строительство, при котором деньги собираются с будущих жильцов: "Хотите строить? Рискуйте сами".

А еще Politeka сообщала, что Пальчевский о своем участии в выборах: "У меня есть опыт и знания, в отличие от этой банды насекомых, пожирающей остатки наших урожаев".