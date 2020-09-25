У Києві помітили елітний автомобіль, вартість якого еквівалентна двом десяткам квартир у столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Motor media review.

Так, на одній з вулиць української столиці в об'єктив камери потрапив автомобіль Rolls-Royce Phantom 2020 року. Його вартість складає понад 17 мільйонів гривень.

Що стосується технічних характеристик цієї новинки британського автопрому, слід зазначити, що розкішний седан має під капотом 6,75-літровий 571-сильний двигун V12, який дозволяє йому прискорюватися до сотні кілометрів на годину всього за 5,3 секунди. Максимальна швидкість, яку може досягнути автомобіль, складає 250 кілометрів на годину.

Також Rolls-Royce Phantom оснащено пневматичною підвіскою.

В Україні такий автомобіль можна придбати за ціною понад 17 млн ​​гривень - це вартість приблизно 20 однокімнатних квартир в українській столиці.

Раніше повідомлялось, що у Харкові дорогий і елітний автомобіль Audi RS7 Sportback побачили на парковці. Авто має 600 кінських сил і може розігнатися до 250 кілометрів на годину. На європейський ринок машина вийшла в кінці 2019 року. На даний момент в Україні таких машин поки всього дві.

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