У Києві в багатоповерхівці спалахнула масштабна пожежа
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік dtp.kiev.ua у соцмережі.
Так, повідомляється, що на Троєщині триває ліквідація серйозної пожежі в житловому будинку.
"Ранок починається не з кави: серйозна пожежа житлового будинку в Києві на вулиці Закревського, 41 А, Троєщина. На місці рятувальники ДСНС. Попередньо вогонь почався на сходовій клітці одного з верхніх поверхів і зараз стрімко поширюється", - йдеться в повідомленні.
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Також у соцмережі опублікували відео масштабної пожежі.
На опублікованих кадрах можна побачити, як палає одна з квартир багатоповерхівки, а над будинком стоїть густий чорний дим.
Раніше повідомлялось, що в Софіївській Борщагівці загорівся шестиповерховий житловий будинок. Спочатку вогонь спалахнув на шостому поверсі будівлі, потім перекинувся на дах будинку. Пожежникам у кількості 36 осіб, підкріпленим сімома одиницями спецтехніки, вдалося локалізувати загоряння. Однак вогонь встиг знищити 300 квадратних метрів площі будівлі.
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