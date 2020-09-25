У Києві в багатоповерхівці спалахнула масштабна пожежа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік dtp.kiev.ua у соцмережі.

Так, повідомляється, що на Троєщині триває ліквідація серйозної пожежі в житловому будинку.

"Ранок починається не з кави: серйозна пожежа житлового будинку в Києві на вулиці Закревського, 41 А, Троєщина. На місці рятувальники ДСНС. Попередньо вогонь почався на сходовій клітці одного з верхніх поверхів і зараз стрімко поширюється", - йдеться в повідомленні.

Також у соцмережі опублікували відео масштабної пожежі.

На опублікованих кадрах можна побачити, як палає одна з квартир багатоповерхівки, а над будинком стоїть густий чорний дим.

В Киеве на Троещине продолжается ликвидация серьёзного пожара в жилом доме Утро начинается не с кофе: серьёзный #пожар жилого дома в Киеве на улице #Закревского 41 А, #Троещина. На месте спасатели ГСЧС. Предварительно огонь начался на лестничной клетке одного из верхних этажей и сейчас стремительно распространяется. Gepostet von dtp.kiev.ua am Donnerstag, 24. September 2020

Раніше повідомлялось, що в Софіївській Борщагівці загорівся шестиповерховий житловий будинок. Спочатку вогонь спалахнув на шостому поверсі будівлі, потім перекинувся на дах будинку. Пожежникам у кількості 36 осіб, підкріпленим сімома одиницями спецтехніки, вдалося локалізувати загоряння. Однак вогонь встиг знищити 300 квадратних метрів площі будівлі.

Нагадавши, кияни задихаються через брудне повітря, оголошено "червоний рівень": "у трьох районах...".

Ще Politeka писала, що над Києвом помітили військову авіацію США: вражаюче відео..=

Також Politeka повідомляла, що Китайська зараза не щадить киян, Кличко налякав цифрами: "Число летальних випадків...".