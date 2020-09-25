В Киеве в многоэтажке вспыхнул масштабный пожар
Об этом сообщает Politeka с ссылкой на паблик dtp.kiev.ua в соцсети.
Так, сообщается, что на Троещине продолжается ликвидация серьезного пожара в жилом доме.
"Утро начинается не с кофе: серьезный пожар жилого дома в Киеве на улице Закревского, 41 А, Троещина. На месте спасатели ГСЧС. Предварительно огонь начался на лестничной клетке одного из верхних этажей и сейчас стремительно распространяется", - говорится в сообщении.
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Также в соцсети опубликовали видео масштабного пожара.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как горит одна из квартир многоэтажки, а над домом стоит густой черный дым.
Ранее сообщалось, что в Софиевской Борщаговке загорелся шестиэтажный жилой дом. Соначала огонь вспыхнул на шестом этаже здания, затем перебросился на крышу дома. Пожарным в количестве 36 человек, подкрепленным семью единицами спецтехники, удалось локализовать возгорание. Однако огонь успел уничтожить 300 квадратных метров площади здания.
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