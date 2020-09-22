У Києві чоловік експлуатував чужу дитину для жебракування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Так, чоловіку, який у Києві використовував для жебракування чужу малолітню дитину, 12-річну дівчинку з порушенням розумового розвитку, прокуратура повідомила про підозру.

Зазначається, що 28-річний киянин використовував чужу малолітню дитину для заняття жебрацтвом. Чоловік протягом всього літа - з червня по серпень 2020 року - систематично займався жебрацтвом на території Подільського району столиці.

Щоб викликати у людей почуття жалю, чоловік постійно залучав до жебрацтва 12-річну дівчинку з порушенням розумового розвитку. При цьому це була навіть не його дитина, а донька його знайомої. Небайдужі громадяни, які стали свідками експлуатації дівчинки, повідомили про цей факт правоохоронцям.

Як повідомили в прокуратурі, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. В ході розслідування буде також надана правова оцінка діям матері 12-річної дівчинки, яка дозволила використовувати свою дитину для жебракування. Якщо провину 28-річного киянина буде доведено в суді, він може сісти в тюрму на термін від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, горе-матуся залишила дитину на вулиці в Одесі, фото: "валялася без свідомості під лавкою".

Як повідомляла Politeka, одеситка з дитиною розповіла, що довелося пережити, щоб потрапити в лікарню: "кола пекла".

Також Politeka писала, що лікарі борються за життя: на Одещині автокран важко травмував дитину.