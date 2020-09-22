В Киеве мужчина эксплуатировал чужого ребенка для попрошайничества

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Так, мужчине, который в Киеве использовал для попрошайничества чужого малолетнего ребенка, 12-летнюю девочку с нарушением умственного развития, прокуратура сообщила о подозрении.

Отмечается, что 28-летний киевлянин использовал чужого малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством. Мужчина в течение всего лета - с июня по август 2020 года - систематически занимался попрошайничеством на территории Подольского района столицы.

Чтобы вызвать у людей чувство жалости, мужчина на регулярной основе привлекал к попрошайничеству 12-летнюю девочку, у которой есть нарушения умственного развития. При этом это был даже не его ребенок, а дочь его знакомой.

Как передают в пресс-службе прокуратуры, неравнодушные жители столицы, ставшие свидетелями эксплуатации девочки, сообщили об этом факте правоохранителям. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В рамках расследования будет также дана правовая оценка действиям матери 12-летней девочки, которая позволяла использовать свою дочь для занятий попрошайничеством. Если вина 28-летнего киевлянина будет доказана в суде, он может сесть в тюрьму на срок от 3 до 8 лет лишения свободы.

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