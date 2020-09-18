Таким чином, на сьогодні в столиці вже 18 740 випадків коронавірусу від початку пандемії. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу в Києві виявили 291 хворого на китайський вірус

Кількість померлих збільшилась на 8 людей. Всього коронавірус забрав життя 304 киян.

Одужала за минулу добу 141 людина. Всього коронавірус подолали 5 742 мешканців Києва.

Додамо, що влада Київської області заявила про погіршення ситуації з китайським вірусом, у зв'язку з чим є серйозні передумови для посилення карантину в регіоні.

Відзначається, що з відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням можуть з'явитися нові завдання, які треба вирішувати.

Нагадаємо, закривати школи, дитячі садки, а також зупиняти транспорт у червоній зоні карантину будуть тепер по-іншому.

Про це заявив глава МОЗ України Максим Степанов. За словами чиновника, ці питання відтепер вирішуватимуть Державна та регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Також міністр торкнувся теми роботи в різних карантинних зонах України шкіл і дитячих садків.

Тим часом у ВООЗ закликали світ готуватися до нової пандемії. Про це йдеться в прес-релізі, оприлюдненому на сайті організації.

Представники ВООЗ на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН мають намір акцентувати увагу на трьох темах:

- спільній підготовці до нової пандемії. Відзначається, що китайський вірус показ неготовність світу до подібних глобальних пандемія, незважаючи на численні попередження.

"Ми повинні разом готуватися до наступної пандемії", - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляла Politeka, кияни масово позбавляються квартир, розкрита схема: "легально може забрати інша людина".

Нагадаємо, потужний вибух прогримів в ресторані в центрі Києва, з'їхалися "швидкі": перші подробиці і фото.

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