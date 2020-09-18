За минувшие сутки в Киеве обнаружили 291 больного на китайский вирус

Таким образом, на сегодня в столице уже 18 740 случаев коронавирус от начала пандемии. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Количество ушедших из жизни увеличилось на 8 человек. Всего от вируса умерли 304 киевлян.

Выздоровел за минувшие сутки 141 человек. Всего коронавирус преодолели 5 742 жетелей Киева.

Добавим, власти Киевской области заявили об ухудшении ситуации с китайским вирусом, в связи с чем есть серьезные предпосылки для ужесточения карантина в регионе.

Отмечается, что с возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием могут появиться новые задачи, которые надо решать.

Напомним, закрывать школы, детские сады, а также останавливать транспорт в красной зоне карантина будут теперь по-другому.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов. По словам чиновника, эти вопросы отныне будут решать государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Также министр коснулся темы работы в разных карантинных зонах Украины школ и детских садов.

Тем временем в ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте организации.

Представители ВОЗ на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерены акцентировать внимание на трех темах:

- совместной подготовке к новой пандемии. Отмечается, что китайский вирус показ неготовность мира к подобным глобальным пандемия, несмотря на многочисленные предупреждения.

"Мы должны вместе готовиться к следующей пандемии", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщала Politeka, киевляне массово лишаются квартир, раскрыта схема: "легально может забрать другой человек".



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