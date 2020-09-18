Увечері 17 вересня по Києву пронісся потужний шквал з грозою, наробивши біди

Так, негода затопила паркінг з електромобілями і повалила на землю величезні дерева.

Як передає ТСН, на мосту Патона сильний вітер зрушив пластикову огорожу, яка розділяє смуги, а на одній з багатоповерхівок ледь не відірвав частину покрівлі балкона верхнього поверху.

Щоб впоратися з наслідками стихії, в дорожній службі Києва були змушені всю ніч працювати в посиленому режимі.

Відзначимо, 18 вересня в Україну прийде сильний Північно-Західний і Північний вітер, до штормових поривів.

"Ще раз хочу звернути вашу увагу на сильний вітер! Сьогодні-завтра пориви вітру досягатимуть штормових значень. Тому не кидайте автомобіль свій абиде сто разів придивіться до місця, де ви збираєтеся паркуватися. Особливо небезпечні старі високі гіллясті дерева", - попередила синоптик Наталля Діденко.

Нагадаємо, у Києві ввели заборону на в'їзд деяких автомобілів.

Про це в четвер, 17 вересня, повідомили в прес-службі патрульної поліції столиці.

За даними правоохоронців, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів у Києві введено заборону на в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.



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