Увечері 17 вересня по Києву пронісся потужний шквал з грозою, наробивши біди
Так, негода затопила паркінг з електромобілями і повалила на землю величезні дерева.
Як передає ТСН, на мосту Патона сильний вітер зрушив пластикову огорожу, яка розділяє смуги, а на одній з багатоповерхівок ледь не відірвав частину покрівлі балкона верхнього поверху.
Щоб впоратися з наслідками стихії, в дорожній службі Києва були змушені всю ніч працювати в посиленому режимі.
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Відзначимо, 18 вересня в Україну прийде сильний Північно-Західний і Північний вітер, до штормових поривів.
"Ще раз хочу звернути вашу увагу на сильний вітер! Сьогодні-завтра пориви вітру досягатимуть штормових значень. Тому не кидайте автомобіль свій абиде сто разів придивіться до місця, де ви збираєтеся паркуватися. Особливо небезпечні старі високі гіллясті дерева", - попередила синоптик Наталля Діденко.
Нагадаємо, у Києві ввели заборону на в'їзд деяких автомобілів.
За даними правоохоронців, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів у Києві введено заборону на в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
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