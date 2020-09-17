У Центрі української столиці сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича

Про це на своїй сторінці в Facebook пишуть "Вартові еспресо".

Шуфрич-молодший перебував за кермом Mercedes, другий водій - в Sang Yong.

"На перехресті вулиць Липської та Інститутської не розминулися два автомобілі. Автомобіль Sang Yong, який їхав з вулиці Липської, не пропустив на перехресті Mercedes, за кермом якого перебував син Шуфрича, Нестор Несторович", - пишуть автори публікації.

Раніше ми писали, що на Київщині повністю переведені на дистанційне навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 11 140 учнів.