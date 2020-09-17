У Центрі української столиці сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича
Шуфрич-молодший перебував за кермом Mercedes, другий водій - в Sang Yong.
"На перехресті вулиць Липської та Інститутської не розминулися два автомобілі. Автомобіль Sang Yong, який їхав з вулиці Липської, не пропустив на перехресті Mercedes, за кермом якого перебував син Шуфрича, Нестор Несторович", - пишуть автори публікації.
Про це на брифінгу сказав заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.
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В результаті ДТП ніхто не постраждав.
"Навчальні заклади, в яких виявляємо хворих, переводимо на віддалене навчання або повністю, або окремими класами в залежності від ситуації. Станом на 15 вересня зафіксовано 190 випадків захворювання коронавірусною хворобою серед педагогічних працівників та учнів. Через що на самізоляції перебуває 90 окремих класів у 57 навчальних закладах, а це 2945 учнів", - зазначив він.
Крім того, від сьогодні після двотижневої самоізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.