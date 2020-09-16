16 вересня на автотрасі Київ-Бориспіль сотні машин застрягли в заторі
Черга з автомобілів розтягнулася на кілька кілометрів. У скупченні машин стояли як легкові автомобілі, так і завантажені фури, передає "Апостроф".
Відомо, що ремонтні роботи стали причиною величезної пробки.
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Раніше ми писали, що Київ очолив антирейтинг з корумпованості сфери будівництва.
У цьому можна переконатися, подивившись результати щорічного дослідження рівня корупції в будівельній галузі України, проведеного "Українським клубом нерухомості" за підтримки "Конфедерації Будівельників України".
Так, будівельна галузь в Києві корумпована на 86,7% (у 2019 році цей показник дорівнював 58%).
Друге місце в рейтингу займає Одеса з 20% показником, третє місце дісталося Львову (6,7%).
У повідомленні йдеться, що Києву вистачило року, щоб корупція на стартовому етапі будівництва зросла в 1,5 рази: 58,3% у 2019 році до 86,7% у 2020 році.