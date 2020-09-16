16 вересня на автотрасі Київ-Бориспіль сотні машин застрягли в заторі

Черга з автомобілів розтягнулася на кілька кілометрів. У скупченні машин стояли як легкові автомобілі, так і завантажені фури, передає "Апостроф".

Відомо, що ремонтні роботи стали причиною величезної пробки.

Раніше ми писали, що Київ очолив антирейтинг з корумпованості сфери будівництва.

У цьому можна переконатися, подивившись результати щорічного дослідження рівня корупції в будівельній галузі України, проведеного "Українським клубом нерухомості" за підтримки "Конфедерації Будівельників України".

Так, будівельна галузь в Києві корумпована на 86,7% (у 2019 році цей показник дорівнював 58%).

Друге місце в рейтингу займає Одеса з 20% показником, третє місце дісталося Львову (6,7%).

У повідомленні йдеться, що Києву вистачило року, щоб корупція на стартовому етапі будівництва зросла в 1,5 рази: 58,3% у 2019 році до 86,7% у 2020 році.