На Київщині екологи виявили гроздовник багатороздільний та лугову орхідею пальчатокорінника м'ясокрасного

Ці рідкісні види занесені до Червоної книги України і ростуть у селі Страхосілля в Іванківському районі, повідомили на сторінці Київського еколого-культурного центру в Facebook.

Тепер екологи домагатимуться посиленої охорони червонокнижних рослин.

Нагадаємо, що в Києві розшукують зниклого підлітка.

Як розповіли в поліції, Радзевич Микола Віталійович зник 13 вересня. Копи просять допомоги в пошуках дитини і опублікували його фото і прикмети.

Прикмети: на вигляд хлопчикові близько 14-15 років. Зростання у нього близько 170-175 см, Вага 71 кг. Волосся у підлітка середньої довжини і темно-русявого кольору. На лівій щоці у хлопчика є родима пляма.

Був одягнений: на ньому були синя кофта, чорні спортивні штани і червона кепка.

Якщо у вас є будь - яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього-телефонуйте за номером "102".