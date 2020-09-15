На Київщині екологи виявили гроздовник багатороздільний та лугову орхідею пальчатокорінника м'ясокрасного
Ці рідкісні види занесені до Червоної книги України і ростуть у селі Страхосілля в Іванківському районі, повідомили на сторінці Київського еколого-культурного центру в Facebook.
Тепер екологи домагатимуться посиленої охорони червонокнижних рослин.
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Нагадаємо, що в Києві розшукують зниклого підлітка.
Як розповіли в поліції, Радзевич Микола Віталійович зник 13 вересня. Копи просять допомоги в пошуках дитини і опублікували його фото і прикмети.
Прикмети: на вигляд хлопчикові близько 14-15 років. Зростання у нього близько 170-175 см, Вага 71 кг. Волосся у підлітка середньої довжини і темно-русявого кольору. На лівій щоці у хлопчика є родима пляма.
Був одягнений: на ньому були синя кофта, чорні спортивні штани і червона кепка.
Якщо у вас є будь - яка інформація про місцезнаходження неповнолітнього-телефонуйте за номером "102".