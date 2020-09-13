Український громадський діяч і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський опинився серед лідерів гонки за крісло мера Києва
Про це свідчать результати нового соціологічного дослідження, проведеного ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".
Соцопитування проходило в Києві з 5 по 9 вересня. Всього було опитано 1500 жителів столиці.
Результати опитування показали, що за нинішнього мера Києва Віталія Кличка готові проголосувати на виборах 23,6% осіб. Відразу за ним у рейтингу йде Андрій Пальчевський, якого підтримують 17,8% респондентів.
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При цьому серед тих, хто вже точно визначився з кандидатом, Кличка підтримують 26,8%, а Андрія Пальчевського – 20,2%.
При цьому соціологи відзначають, що з березня по липень цього року рейтинг чинного мера демонструє негативну тенденцію, в той час як Пальчевський навпаки підсилює свої позиції напередодні виборів.
Нове соцопитування в Києві показало топ-9 кандидатів у боротьбі за крісло мера:
Віталій Кличко-26,8%
Андрій Пальчевський-20,2%
Микола Томенко-9,1%
Олександр Попов-6,2%
Андрій Білецький-5,7%
Ірина Верещук-5,4%
Ігор Смешко-5,3%
Сергій Притула-5,0%
Олексій Гончаренко-4,8%.
Зазначимо, що Партія Кличка «Удар» не входить до числа фаворитів по Києву. Так, за неї готові проголосувати на місцевих виборах тільки 9,8% опитаних. На першому місці за опитуваннями опинилася "Європейська солідарність" - 17,2%, за нею йде "Перемога Пальчевського" - 15,7%, а замикає трійку лідерів "Слуга народу" з показниками в 11,5%.
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