На період карантину в Київській області ввели нову заборону

Як повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт КОДА, забороненопроведення концертів, крім тих, які проводять заклади культури у власних приміщеннях, та для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.

Обласна комісія на час дії карантину також заборонила проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів) та діяльність закладів громадського харчування під час організації дозвілля – ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо.

Втім, за умови дотримання карантинних обмежень ці заклади можуть продовжувати працювати.

Нагадаємо, у Києві вирішено ввести додаткові карантинні обмеження після розподілу нових епідеміологічних зон в Україні.

10 вересня стало відомо, які карантинні обмеження діятимуть у різних регіонах країни вже з 14 вересня. Про це у своєму Фейсбук повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.





"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 години 00 хвилин 14 вересня (у понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він. "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 години 00 хвилин 14 вересня (у понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.



Зокрема, стало відомо, що Київ потрапив у "помаранчеву зону".

Це означає, що в столиці будуть введені додаткові карантинні обмеження.