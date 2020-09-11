На період карантину в Київській області ввели нову заборону
Як повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт КОДА, забороненопроведення концертів, крім тих, які проводять заклади культури у власних приміщеннях, та для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.
Обласна комісія на час дії карантину також заборонила проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів) та діяльність закладів громадського харчування під час організації дозвілля – ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо.
Втім, за умови дотримання карантинних обмежень ці заклади можуть продовжувати працювати.
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Нагадаємо, у Києві вирішено ввести додаткові карантинні обмеження після розподілу нових епідеміологічних зон в Україні.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 години 00 хвилин 14 вересня (у понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.
Зокрема, стало відомо, що Київ потрапив у "помаранчеву зону".
Це означає, що в столиці будуть введені додаткові карантинні обмеження.